Президент: «Велике будівництво» – реально крута програма, яка допомогла зберегти робочі місця під час пандемії

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що програма «Велике будівництво» допомагає модернізувати інфраструктуру в країні та створює додаткові робочі місця, що особливо важливо під час пандемії коронавірусу. Про це він сказав в ефірі програми «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1».

«Велике будівництво» – реально крута реформа в Україні, яка спрацювала. Не дуже багато реформ спрацювало. «Велике будівництво» дало близько 200 тисяч робочих місць. Хоча після першої – впродовж другої хвилі COVID-19 українці втратили майже 350-400 тисяч робочих місць. А «Велике будівництво» повернуло 200 (тисяч. – Ред.)», – зазначив Глава держави.

На думку Володимира Зеленського, для будь-якої країни однією з головних реформ є покращення інфраструктури. Зокрема, він нагадав про заяву Президента США Джо Байдена щодо запуску реформи інфраструктури в Сполучених Штатах, бюджет якої – понад 2 трильйони доларів.

Також Глава держави зауважив, що не в усіх українських містах помітні результати програми «Велике будівництво», оскільки там – місцеві дороги, за які не відповідає Укравтодор. Але поза межами міст українці вже користуються покращеною інфраструктурою.

«Достатньо образливо звучить «велике крадівництво», але кожна людина має право говорити. Проте під словами повинні бути докази… Якщо будуть будь-які докази, то будь ласка. Нікого (прикривати не буду. – Ред.)», – наголосив Президент.