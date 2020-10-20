Президент: Вибори на Донбасі – не самоціль, найголовніше – це деокупація територій

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що проведення місцевих виборів на Донбасі можливе, але цьому має передувати звільнення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і створення безпекових умов.

«Я вважаю, що вибори потрібні, але це все ж таки не самоціль. Найголовніше – деокупація Донбасу, після чого можуть бути вибори. Якщо всі хотітимуть закінчити війну, вона точно закінчиться, і тоді така можливість є», – заявив Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Донбас.

Володимир Зеленський наголосив, що вибори не можуть бути демократичними, цивілізованими, прозорими, якщо немає безпечних умов.

«Без нормальної безпекової ситуації туди не приїдуть спостерігачі, не будуть представлені всі партії… То про які вибори тоді говорити?» – зауважив він.

На переконання Президента, покроковий мирний план, який Україна запропонувала до розгляду на засіданні Тристоронньої контактної групи, дає можливість «усе це зробити, щоб там навесні провести вибори».

«Але це не найголовніше питання», – додав Володимир Зеленський.