Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України
Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України

20 жовтня 2020 року - 13:17

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент відвідав відділення прикордонної служби «Розсипне»: На кордоні не має бути жодного слабкого місця – це питання національної безпеки України

7 листопада 2020 року - 16:01

Володимир Зеленський: Зменшення бойових втрат з української сторони в рази – це результат роботи українських військових, дипломатів і делегації в ТКГ

7 листопада 2020 року - 12:59

Володимир Зеленський: Важливо, щоб план дій щодо досягнення миру на Донбасі був розглянутий радниками «Нормандської четвірки»

6 листопада 2020 року - 19:36

Президент: Вибори на Донбасі – не самоціль, найголовніше – це деокупація територій

6 листопада 2020 року - 18:57

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей
Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей

6 листопада 2020 року - 17:23

Перейти до всіх галерей

Президент: Вибори на Донбасі – не самоціль, найголовніше – це деокупація територій

6 листопада 2020 року - 18:57

Президент: Вибори на Донбасі – не самоціль, найголовніше – це деокупація територій

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що проведення місцевих виборів на Донбасі можливе, але цьому має передувати звільнення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і створення безпекових умов.

«Я вважаю, що вибори потрібні, але це все ж таки не самоціль. Найголовніше – деокупація Донбасу, після чого можуть бути вибори. Якщо всі хотітимуть закінчити війну, вона точно закінчиться, і тоді така можливість є», – заявив Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Донбас.

Володимир Зеленський наголосив, що вибори не можуть бути демократичними, цивілізованими, прозорими, якщо немає безпечних умов.

«Без нормальної безпекової ситуації туди не приїдуть спостерігачі, не будуть представлені всі партії… То про які вибори тоді говорити?» – зауважив він.

На переконання Президента, покроковий мирний план, який Україна запропонувала до розгляду на засіданні Тристоронньої контактної групи, дає можливість «усе це зробити, щоб там навесні провести вибори».

«Але це не найголовніше питання», – додав Володимир Зеленський.

ф

Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей

6 листопада 2020 року - 17:23
У межах робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський відвідав місце дислокації військовослужбовців ЗCУ в зоні проведення ООС, 6 листопада 2020 року
Версія для друку