Президент відкрив міст у Станиці Луганській

Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський відвідав контрольний пункт в’їзду/виїзду «Станиця Луганська». Глава держави ознайомився з процесом відбудови мостового переходу через р. Сіверський Донець, яким місцеві мешканці перетинають лінію розмежування.

Володимира Зеленського поінформували, що наразі всі будівельні роботи завершені, а відкрити міст планується через два дні. Президент доручив відкрити переправу вже сьогодні.

«Ми дякуємо ОБСЄ, дякуємо нашим близьким друзям – послам Німеччини, Франції, представникам усіх країн, які приїжджають сюди й дивляться, що ми справді робимо крок за кроком. Від обіцянок – до реальних дій. Ми побудували цей міст, побудували дорогу. Скажу вам чесно, що це складна робота», – зазначив він.

За словами Глави держави, відбудова мосту є знаковою місією, яка демонструє реальні дії української влади.

«Для нас сьогодні справді дуже важливий день. Чотири місяці тому ми прийшли сюди, і не було якісної дороги, автобусів, люди не могли нормально добиратися, не було мосту. Це дуже символічно. Тому що це (відбудова мосту. – Ред.) – одна з гуманітарних місій української влади та наших близьких партнерів», – наголосив Володимир Зеленський.

Разом з Президентом із завершенням відбудови мосту ознайомилися посли Німеччини та Франції – країн – учасниць «Нормандського формату», а також спецпредставник голови ОБСЄ у складі ТКГ з реалізації мирного плану на сході України Мартін Сайдік.

Нагадаємо, відбудувати та відкрити міст планувалося до 27 листопада.

Відновлення переправи у районі Станиці Луганської – це частина міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.

7 липня під час поїздки до Станиці Луганської Володимир Зеленський на понад півкілометра пройшов далі нульової позиції ЗСУ вглиб зони розведення та дійшов до зруйнованого мосту.

2 вересня Президент оголосив про початок відновлення мосту. Це відбулося після того, як було розібрано блокпост на частині переправи, яку не контролюють українські військові.

15 вересня будівельники почали асфальтувати дорогу від мосту в напрямку КПВВ.