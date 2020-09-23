Президент відвідав місце катастрофи літака Ан-26 на Харківщині

Президент України побував на місці катастрофи літака Ан-26 у Харківській області. Глава держави вшанував пам’ять загиблих.

«Оголошено жалобу через трагедію, яка сталася вчора на Харківщині. Чотири злети і, на жаль, три посадки. Трагічна статистика, яка, на жаль, призвела до загибелі як курсантів, так і екіпажу», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що внаслідок катастрофи загинули молоді хлопці з 2-го по 4-й курс та члени екіпажу літака.

«У нас була інформація, що два хлопці вижили. Один – середньої тяжкості. Другий – боролися за нього лікарі, але, на жаль, зранку нам доповіли, що він помер. Мої співчуття рідним і близьким», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що з метою розслідування катастрофи Ан-26 створено слідчі комісії, до яких увійшли представники Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань.

Крім того, Президент одразу після трагічної події провів розмову з Прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб на позачерговому засіданні уряду затвердили персональний склад і план роботи комісії з розслідування катастрофи.

«Ми вже будемо думати над допомогою рідним, сім’ям загиблих хлопців та екіпажу», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент додав, що він хоче отримати від відповідних фахівців інформацію про склад і технічний стан всієї військової техніки, яка перебуває на озброєнні в Україні.

«Ми хочемо побачити повну статистику всієї нашої техніки», – сказав Глава держави.

Під час наради стосовно катастрофи Ан-26 Президенту доповіли, що Центральний апарат Державного бюро розслідувань зареєстрував кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 416 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки. Проводиться ДНК-експертиза тіл загиблих.

З метою координації дій на місце події виїхало керівництво Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора, Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил, Національної поліції, Служби безпеки України, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Харківського НДІ судових експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух», Державного підприємства «Антонов», Головної інспекції Міністерства оборони України.

Організовані невідкладні слідчі дії. Спеціалісти оглядають місце катастрофи, здійснюється виїмка необхідної документації.

Слідство встановлює всі обставини виникнення катастрофи. Хід досудового розслідування перебуває під контролем керівництва Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора.

Співчуття у зв’язку з катастрофою літака Ан-26 висловили Президент Республіки Польща Анджей Дуда, Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, міністри закордонних справ Польщі, Албанії, Болгарії, Туреччини, Швеції, Латвії та Молдови.