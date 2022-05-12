Президент відвідав новозбудований корпус Центру дитячої кардіології та кардіохірургії та вручив нагороди медсестрам

Президент України Володимир Зеленський оглянув новозбудований корпус Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я у Києві. Добудова корпусу здійснювалася в межах Національної програми «Велике будівництво», яку ініціював Глава держави.

Під час відвідання медзакладу Президент поспілкувався з 12-річним пацієнтом Владиславом Гончаруком, який понад два тижні разом зі своєю родиною переховувався у підвалі в селі Демидів Київської області, рятуючись від ворожих обстрілів. Через проживання у важких умовах хлопчик захворів. Нині він готується до операції, яку проводитиме директор Центру Ілля Ємець. Володимир Зеленський побажав Владиславу швидкого одужання та висловив переконання, що хлопчик переможе хворобу.

На базі Центру дитячої кардіології та кардіохірургії працює також відділення, де проходять лікування дорослі пацієнти. Глава держави поспілкувався з 99-річним учасником Другої світової війни Петром Хмельнікером, якому кілька років тому фахівці Центру провели операцію з протезування аортального клапана. Нині колишній пацієнт закладу почувається задовільно.

Володимир Зеленський також побував у сучасній ангіографічній операційній, оснащеній за стандартами світової медицини. У цій операційній лікарі Центру мають змогу здійснювати хірургічне втручання без розтину грудної клітки.

Крім того, Президент оглянув палату інтенсивної терапії.

«Дуже приємно, коли в стінах закладу відчувається високий рівень сучасності та взагалі високий рівень медичної галузі в Україні. Made in Ukraine – це круто», – сказав він.

З нагоди Міжнародного дня медичної сестри Президент України вручив державні нагороди медпрацівницям, які з перших днів повномасштабного російського вторгнення надають допомогу пораненим військовослужбовцям та цивільним, цілодобово рятують життя людей у регіонах, де тривають запеклі бої проти окупантів.

«Наших захисників, які боронять наші кордони, захищаєте саме ви. І в цей день я хочу привітати вас і подякувати вам від імені наших воїнів та мирного населення», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що медичні сестри перебували поряд із пораненими захисниками у важкі часи на полі бою та в лікарнях. Вони віддавали їм всі сили й таку цінну увагу та переживали біль разом із пораненими військовими.

«Хочу побажати вам здоров’я. Дуже вдячний за вашу велику роботу, за велику працю», – сказав Президент.

Присутні також вшанували хвилиною мовчання пам’ять медичних сестер, які загинули, рятуючи захисників України.