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Президент відвідав передові позиції українських військових на Донбасі

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Під час робочої поїздки до Донецької області у День захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Глава держави заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці та ознайомився з особливостями застосування протидронової рушниці.

Володимир Зеленський також поспілкувався з військовослужбовцями та оглянув умови несення служби.

Президент вручив українським захисникам цінні подарунки.

«Дякую за вашу службу. Ви гідно захищаєте нашу Батьківщину. Бережіть себе!» – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також переглянув малюнки, які діти надсилали нашим захисникам на фронт.

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