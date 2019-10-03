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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

3 жовтня 2019 року - 22:39

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Участь Президента у заходах з нагоди Дня Захисника України, 14 жовтня 2019 року
Участь Президента у заходах з нагоди Дня Захисника України, 14 жовтня 2019 року

14 жовтня 2019 року - 10:35

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Президент відвідав передову в зоні проведення ООС

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Президент відвідав передову в зоні проведення ООС

Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки на Донеччину ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення в зоні проведення Операції об'єднаних сил, а також з умовами несення служби та проживання українських військових на передовій.

З власної ініціативи, без подання Міністерства оборони України, Президент вручив державні нагороди та годинники бійцям 92-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних сил України.

Крім того, Володимир Зеленський вшанував пам’ять Героя України, заступника командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Андрія Кизила, поклавши квіти до пам’ятника захисникам Авдіївки у Донецькій області з портретом загиблого воїна.

Нагадаємо, меморіальний пам’ятний знак захисникам Авдіївки був відкритий 19 вересня 2017 року за кількасот метрів від позицій противника.

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Участь Президента у заходах з нагоди Дня Захисника України, 14 жовтня 2019 року

14 жовтня 2019 року - 10:35
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