Президент відвідав передову в зоні проведення ООС

Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки на Донеччину ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення в зоні проведення Операції об'єднаних сил, а також з умовами несення служби та проживання українських військових на передовій.

З власної ініціативи, без подання Міністерства оборони України, Президент вручив державні нагороди та годинники бійцям 92-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних сил України.

Крім того, Володимир Зеленський вшанував пам’ять Героя України, заступника командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Андрія Кизила, поклавши квіти до пам’ятника захисникам Авдіївки у Донецькій області з портретом загиблого воїна.

Нагадаємо, меморіальний пам’ятний знак захисникам Авдіївки був відкритий 19 вересня 2017 року за кількасот метрів від позицій противника.