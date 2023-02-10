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Президент відвідав Посольство Туреччини в Україні та вшанував пам’ять жертв руйнівного землетрусу

11 лютого 2023 року - 15:43

Президент відвідав Посольство Туреччини в Україні та вшанував пам’ять жертв руйнівного землетрусу

Президент Володимир Зеленський відвідав Посольство Турецької Республіки в Україні та вшанував пам’ять загиблих унаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині.

Глава держави зробив запис у книзі скорботи й поклав квіти на території Посольства.

«Прийміть найщиріші співчуття від мене особисто та від імені народу України. Жахлива трагедія, що в одну мить забрала стільки життів, відгукнулася глибоким болем у наших серцях. Розділяємо біль турецького народу та допомагаємо у цей важкий час. Вічна пам’ять загиблим. Якнайшвидшого одужання постраждалим», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також поспілкувався з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.

У церемонії вшанування пам’яті загиблих також узяв участь керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

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