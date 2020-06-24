Президент відвідав у Херсоні синагогу Хабад, яку у квітні намагалися підпалити зловмисники

У межах робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський відвідав синагогу Хабад, громада якої налічує понад 5 тис. членів.

Глава держави зустрівся з головним рабином Херсона та Херсонської області Іосифом-Іцхаком Вольфом та ознайомився з роботою синагоги.

«Ви зробили дуже багато для людей у нашій державі. У багато осель ви принесли радісні моменти в житті. Звичайно, ви дали надію людям. Тому ви стали гарантом нашої Конституції», – заявив Іосиф-Іцхак Вольф під час розмови в молитовній кімнаті.

Також Володимир Зеленський оглянув відремонтовані частини будівлі, які зловмисники пошкодили під час спроби підпалу у квітні цього року.

Іосиф-Іцхак Вольф подякував Президенту за швидку реакцію української влади на цей акт антисемітизму. За три тижні після інциденту правоохоронці затримали двох підозрюваних у цьому злочині.

Під час зустрічі Глава держави та головний рабин регіону вручили листи-подяки начальнику поліції Херсонщини Олександру Прокудіну та голові СБУ в регіоні Сергію Криворучку за швидке розкриття злочину.

«Головне навіть не те, що це швидкий і правильний результат. Я думаю, що найголовніше – і це сталося – що всі люди бачать, що в Україні є громадяни України. І, незважаючи на національність, віросповідання, всі вони захищені державою Україна, нашими інституціями, нашими правоохоронцями. Найголовніше – щоб усі себе відчували тут, як люди», – заявив Президент.

За його словами, такі дії правоохоронців підвищують рейтинг та престиж нашої держави.

«Головне, що на міжнародному рівні – що теж важливо – оцінять. Тому що є гібридна інформаційна війна, коли розповідають, що в нас ксенофобія, антисемітизм. Такі вчинки дуже важливі, щоб показати: в Україні рівень антисемітизму дуже низький. Якщо є спроби – ми їм запобігаємо», – наголосив Володимир Зеленський.

Довідка. Синагога Хабад побудована 1895 року. До 1941-го вона діяла як молитовний будинок. Після капітального ремонту та реставрації синагога відкрилася 14 вересня 2010 року. В громаді працює низка програм. Зокрема, єврейська школа і дитячий садок, здійснюються щоденні триразові молитви.