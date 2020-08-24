Президент відвідав «Житомирську політехніку»

У межах робочої поїздки до Житомирської області Президент України Володимир Зеленський відвідав Державний університет «Житомирська політехніка».

Це перший заклад вищої освіти Житомирщини, який підтвердив відповідність системи управління якістю міжнародним стандартам.

Наразі у виші навчається майже 5 тис. студентів та працює понад 300 викладачів.

В університеті є п'ять факультетів, 23 кафедри, аспірантура та докторантура, центр післядипломної освіти, центр довишівської освіти та роботи з іноземними студентами, міжнародні центри освіти та культури, спеціалізовані вчені ради, центр розвитку професійної кар’єри.

За різними рейтингами, зокрема рейтингом прозорості університетів від лабораторії Cybermetrics та рейтингом за показниками Scopus, «Житомирська політехніка» посідає перші місця в регіоні.

Під час відвідання університету Президенту продемонстрували наукові розробки студентів і викладачів, зокрема в галузі кібербезпеки, технологій віртуальної та доповненої реальності, мобільної робототехніки.

Університет також долучився до впровадження технології керування безпекою дорожнього руху, зокрема шляхом встановлення в Житомирі майже 100 камер відеоспостереження.

Глава держави попросив надати пропозиції щодо реалізації цієї технології на території всієї області.

«Чудовий університет. Я вражений, дуже задоволений, що є такий університет. Найголовніше, що я побачив там, крім умов, про які можна дуже багато говорити й пишатися, – це однаково розумних, енергійних, молодих, інтелектуальних, задоволених і щасливих студентів та викладачів», – сказав Володимир Зеленський під час презентації Стратегії розвитку Житомирської області до 2027 року.