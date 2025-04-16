Президент відзначив державними нагородами працівників енергетичної галузі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з працівниками й працівницями енергетичної галузі, подякував їм за роботу та відзначив державними нагородами.

Володимир Зеленський зауважив, що вже третю зиму повномасштабної війни Україна пройшла без блекауту й змогла зберегти об’єднану енергосистему.

«Це надзвичайно важливе досягнення народу України. Багатьох людей, які захищають енергооб’єкти, відновлюють їх після ударів, ремонтують – і навіть під обстрілами, – будують те, що треба для захисту, забезпечують роботу електростанцій, мереж – усієї нашої енергетики», – сказав Глава держави.

За словами Президента, сотні тисяч українців працювали заради того, щоб країна не втратила енергетику. Водночас він наголосив, що загроза нікуди не зникла. Є дані від українських спецслужб і розвідки про те, що напередодні Великодня та в наступні дні можливі нові удари Росії.

Володимир Зеленський також зазначив, що наша держава розраховує на дипломатичні кроки партнерів, передусім США та Європи, які не дозволять Росії ігнорувати пропозицію щодо припинення вогню та війни.

«Але ми маємо бути готові до всіх сценаріїв та обороняти нашу державу й наших людей, захищати життя України. Всі наші працівники енергетичної галузі – саме такі люди, як ви, – і ваша праця – це один із ключових елементів усього захисту України», – зазначив Глава держави.

Президент закликав ніколи не забувати тих людей, чиї життя забрали російські удари. Присутні вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський відзначив працівників і працівниць енергетичної галузі орденами «За мужність» ІIІ ступеня, одним із яких нагороджено посмертно, «За заслуги» ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня та медаллю «За працю і звитягу».