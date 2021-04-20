Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України щодо безпекової ситуації в державі
Звернення Президента України щодо безпекової ситуації в державі

20 квітня 2021 року - 21:46

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент відзначив державними нагородами учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

26 квітня 2021 року - 17:43

Президент обговорив з гендиректором МАГАТЕ питання ядерної безпеки в Україні та європейському регіоні

26 квітня 2021 року - 16:25

Президент підписав закон щодо звільнення учнів загальноосвітніх закладів від проходження ДПА у 2021 році

26 квітня 2021 року - 16:16

Президент України: Дуже хочеться, щоб на Великдень не було пострілів на Донбасі

26 квітня 2021 року - 15:50

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у заходах з нагоди 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС
Участь Президента України у заходах з нагоди 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС

26 квітня 2021 року - 14:19

Перейти до всіх галерей

Президент відзначив державними нагородами учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

26 квітня 2021 року - 17:43

З нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 174/2021 «Про відзначення державними нагородами України учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».

Згідно з документом, за значний особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, виявлені самовідданість і високий професіоналізм, багаторічну плідну громадську діяльність Глава держави нагородив 18 осіб.

Зокрема, орденом «За заслуги» ІІ ступеня відзначено трьох учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – вісім осіб, орденом «За мужність» ІІІ ступеня – шість осіб, ще одну людину нагороджено медаллю «За працю і звитягу».

 

 

 

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №174/2021

Про відзначення державними нагородами України учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Версія для друку