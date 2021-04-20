Президент відзначив державними нагородами учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

З нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 174/2021 «Про відзначення державними нагородами України учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».

Згідно з документом, за значний особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, виявлені самовідданість і високий професіоналізм, багаторічну плідну громадську діяльність Глава держави нагородив 18 осіб.

Зокрема, орденом «За заслуги» ІІ ступеня відзначено трьох учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – вісім осіб, орденом «За мужність» ІІІ ступеня – шість осіб, ще одну людину нагороджено медаллю «За працю і звитягу».