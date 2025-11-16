Президент відзначив працівників радіо, телебачення та зв’язку державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський привітав із професійним святом працівників радіо, телебачення та зв'язку і відзначив їх державними нагородами.

«Що б не відбувалося, у наших людей завжди є можливість отримати потрібну інформацію, поговорити з рідними. Де б українці не перебували, і навіть на тимчасово окупованій території, завжди є можливість дізнатися реальну картину й бути разом з усіма», – зазначив Глава держави.

Президент подякував за сміливість кожному журналісту, який працює в районах бойових дій, та за внесок у захист незалежності України й наших людей.

Володимир Зеленський зазначив, що в Україні завжди шануватимуть пам’ять медійників, які загинули під час цієї війни.

Президент підписав указ про відзначення державними нагородами працівників радіо, телебачення та зв'язку. Серед них – представники і вітчизняних, і закордонних медіа.

Орденів «За заслуги» ІІІ ступеня посмертно удостоєні:

Кореспондентка й телеоператор «Мультимедійної платформи іномовлення України» Олена Губанова та Євген Кармазін. Вони загинули наприкінці жовтня в Краматорську від удару російського дрона по автомобілю, у якому перебували журналісти.

Фотограф, учасник проєкту Ukrainer Костянтин Гузенко. Після початку повномасштабної війни працював із проєктом «Архів війни», фіксував боротьбу українців за свою свободу, служив у лавах 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Загинув на початку листопада на сході України.

Фотожурналіст агенції Hans Lucas (Франція) Антоні Лаллікан. Тридцятивосьмирічний журналіст працював із багатьма французькими й міжнародними виданнями. У березні 2022 року приїхав в Україну, документував наслідки війни та започаткував проєкт про життя мешканців Донеччини. Загинув на початку жовтня внаслідок атаки російського FPV-дрона по авто журналістів.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня також відзначені кореспондентка товариства «Видавничий дім «ЛБ» Інна Варениця, кореспондентка медіа «Вгору.Херсон» Олена Гнітецька, фотокореспондент «Телеграф медіа» Ян Доброносов, телеоператорка каналу «Ми – Україна» Дар’я Зирянова, репортер-фрилансер Георгій Іванченко, виконавчий директор Академії української преси Андрій Коваленко, старший кореспондент «Мультимедійної платформи іномовлення України» Олександр Количев, кореспондент програми «Воєнкор» Євген Коптєв, журналістка польського телеканалу TVN 24 Аліна Макарчук, генпродюсер «УНІАН ТБ» Іванна Найда, фотокореспондент Reuters в Україні Валентин Огіренко, заступник гендиректора «Студії «1+1» Сергій Попов, ведуча 24 каналу Катерина Соляр, директор технічного відділу ICТV Володимир Харченко, кореспондентка й телеоператор «Національних інформаційних систем» Світлана Шекера і Олександр Яновський.

Крім того, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня відзначена ведуча рaдіо ROKS Наталія Сотник (Соня Сотник).