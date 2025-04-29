Президент відзначив прикордонників державними нагородами

З нагоди Дня прикордонника Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами Державної прикордонної служби України, відзначив їх державними нагородами, присвоїв вищі офіцерські звання та вручив командирам підрозділів стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу».

Глава держави подякував прикордонникам за їхню службу для захисту України.

«Тисячі воїнів, які захищають наш кордон і які разом з усіма іншими елементами Сил оборони та безпеки України тримають фронт. Це постійна протидія ДРГ ворога, контроль за ситуацією та рухом російських сил поблизу нашого кордону. Блискуча робота розвідки ДПС, ефективність підрозділів, які працюють із дронами», – сказав Володимир Зеленський.

Він відзначив активні дії та стійкість штурмових бригад «Помста», «Форпост», «Сталевий кордон», «Гарт» і загону «ДОЗОР», Сумського, Харківського, Чернігівського, Херсонського прикордонних загонів і підрозділів Морської охорони, а також прикордонних комендатур швидкого реагування Львівського, Житомирського, Чопського, Ізмаїльського, Волинського та Білгород-Дністровського загонів.

Президент наголосив, що за роки захисту нашої держави й народу вже 4250 прикордонників відзначені нагородами, більшість із них – саме за участь у боях. Зокрема, 29 воїнів ДПСУ відзначені званням Героя України, 17 із них – посмертно. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять кожного та кожної, хто загинув заради України у війні.

Володимир Зеленський нагородив орденом «Золота Зірка» Героя України старшого лейтенанта Ростислава Кондрича. Торік у лютому у складі зведеного загону він прикривав шлях виведення воїнів з Авдіївського гарнізону. У березні на Харківщині та Сумщині пішки евакуював поранених і загиблих під обстрілами. Також очолював групу прикордонників, яка відбивала російські штурми та зупиняла просування ДРГ. Восени виконував бойові завдання на Курщині, де 17 жовтня очолив групу, що повертала втрачені позиції. Особисто збив три російські дрони, знищив кулеметний розрахунок і разом із побратимами відбив три ворожі атаки. Попри поранення продовжив вести бій і зупинив російський наступ на позицію Сил оборони України.

Глава держави також вручив двом прикордонникам відзнаку «Хрест бойових заслуг». Її отримали:

Старший солдат Юрій Пилипенко. Разом із побратимами торік у грудні зупинив наступ штурмової групи окупантів у складі 50 осіб на Куп’янському напрямку. Юрій Пилипенко розподілив прикордонників по бойових позиціях і особисто знищив шістьох загарбників з автомата та БМП – із гранатомета. Коли ворог знову розпочав штурм, він доручив зарядити всю наявну зброю та створити суцільну вогневу завісу. Бій тривав близько шести годин, і за підтримки артилерії із сусідніх позицій штурм вдалося відбити.

Старший лейтенант Микола Туренко. Третього вересня на Харківщині очолив групу, яка вирушила на допомогу побратимам після обстрілу позиції. Під щільним вогнем військові евакуювали чотирьох поранених та одного загиблого, а потім почали контратаку. Їм вдалося вибити окупантів і закріпитися на позиції. У наступні три доби ворог продовжував безуспішні штурми. Прикордонники ліквідували 60 загарбників, 20 із яких знищив особисто Микола Туренко. Після поранення побратимів та їх евакуації впродовж трьох годин старший лейтенант сам утримував позицію до прибуття резерву.

Президент відзначив прикордонників і прикордонниць орденами Богдана Хмельницького І–ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, Данила Галицького та княгині Ольги ІІІ ступеня.

Володимир Зеленський передав стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу» 27-му прикордонному загону імені героїв Карпатської Січі, 31-му прикордонному загону імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича та 94-му прикордонному загону Державної прикордонної служби України. Усі ці підрозділи відзначилися в боях за Україну по всій лінії фронту.