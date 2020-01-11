Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані
Звернення Президента України щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані

11 січня 2020 року - 20:10

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов на зустрічі представників уряду та НБУ

17 січня 2020 року - 13:42

Володимир Зеленський підписав указ, який узгоджує вік призову на військову службу з вимогами українського законодавства

16 січня 2020 року - 19:05

Рада з питань свободи слова підтримала ратифікацію Тромської конвенції

16 січня 2020 року - 18:13

Володимир Зеленський поставив уряду завдання продовжити посилений контроль над пожежною безпекою в Україні

16 січня 2020 року - 13:19

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Повернення звільнених громадян на підконтрольну Україні територію
Повернення звільнених громадян на підконтрольну Україні територію

29 грудня 2019 року - 19:57

Перейти до всіх галерей

Президент вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов на зустрічі представників уряду та НБУ

17 січня 2020 року - 13:42

Президент вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов на зустрічі представників уряду та НБУ

Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України.

Відповідне завдання Глава держави поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.

«Вимагаю, щоб за два тижні, якомога швидше ми з вами отримали інформацію – хто вів записи… Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, Президент зауважив, що в межах кримінального провадження має бути чітко встановлене коло осіб, які були присутні на переговорах, і з’ясовані обставини, за яких вони відбувалися.

«У засобах масової інформації було багато фейків щодо присутності тих чи інших посадових осіб. Фотографія, яка є у ЗМІ, – з’ясувати, чи справді всі ці люди були учасниками, чи ні», – зазначив Глава держави.

Він додав, що, за словами Прем’єр-міністра, було декілька переговорів, і зустріч, з якої був оприлюднений перший уривок, тривала п’ять годин.

Володимир Зеленський також вимагає впродовж двох тижнів напрацювати необхідні заходи, щоб унеможливити подібні інциденти в майбутньому й технічно забезпечити захист інформації. Несанкціоноване прослуховування та фіксування розмов не повинне мати місце у приміщеннях органів державної влади всіх рівнів, адже це питання національної безпеки.

Версія для друку