Президент висловлює співчуття у зв'язку із загибеллю керівництва МВС та цивільних громадян унаслідок падіння гвинтокрила в Броварах

Президент України Володимир Зеленський висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих унаслідок падіння гелікоптера в місті Бровари Київської області, у якому перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садків.

За останніми даними, загинуло 16 осіб. Точна кількість жертв трагедії встановлюється.

Серед загиблих – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж гвинтокрила.

«Станом на цю хвилину загинуло три дитини. Невимовний біль», – зазначив Глава держави.

Унаслідок авіакатастрофи травмовано 30 осіб, серед яких 12 дітей.

Глава держави доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією та іншими уповноваженими органами з’ясувати всі обставини того, що сталося. На місці трагедії працюють усі відповідні служби.

«Денис, Євген, Юрій, команда МВС... Справжні патріоти України. Світла пам’ять. Світла пам’ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок», – сказав Володимир Зеленський.