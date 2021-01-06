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Президент вітає ухвалення урядом постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення

18 січня 2021 року - 10:43

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення урядом постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення. Глава держави впевнений, що тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими, а ринок газу має працювати за стандартами прозорої торгівлі та чесної конкуренції.

«За прийнятим рішенням ціни на газ для населення знизяться на понад 30%. Ми разом працювали, аби знайти механізми для цього. Це рішення також спонукатиме гравців ринку працювати чесно та прозоро і насамперед турбуватися про свого клієнта, тобто простого українця», – зазначив Володимир Зеленський.

Це рішення запроваджено у зв’язку з впливом пандемії коронавірусу COVID-19 на економічний стан, є тимчасовим, але відіграє важливу роль у встановленні справедливого ринку газу в Україні.

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