Президент вітає ухвалення урядом постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення урядом постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення. Глава держави впевнений, що тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими, а ринок газу має працювати за стандартами прозорої торгівлі та чесної конкуренції.

«За прийнятим рішенням ціни на газ для населення знизяться на понад 30%. Ми разом працювали, аби знайти механізми для цього. Це рішення також спонукатиме гравців ринку працювати чесно та прозоро і насамперед турбуватися про свого клієнта, тобто простого українця», – зазначив Володимир Зеленський.

Це рішення запроваджено у зв’язку з впливом пандемії коронавірусу COVID-19 на економічний стан, є тимчасовим, але відіграє важливу роль у встановленні справедливого ринку газу в Україні.