Президент вітає ухвалення законопроекту щодо реформування СБУ

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою у першому читанні проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України».

«Ухвалення цього законопроекту наближає Україну до європейської спільноти. Це важливий крок у реформуванні Служби безпеки, коли держава рухається вперед на шляху лібералізації економіки та полегшення ведення бізнесу в Україні», – наголосив Президент.