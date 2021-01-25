Президент візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» 22 лютого

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» 22 лютого.

Також до заходу приєднаються представники влади, експерти та громадські діячі.

На форумі обговорять теми відновлення та розбудови інфраструктури в Україні. Зокрема, йтиметься про продовження Національної програми «Велике будівництво», фінансування довгострокових проектів та роль міжнародних партнерів у цьому процесі. Учасники форуму пояснять логіку ухвалення рішень щодо пріоритетів фінансування інфраструктури.

Також будуть обговорені перспективи річкових перевезень, оновлення місцевих аеропортів, модернізації «Укрзалізниці» та інфраструктури майбутнього.

Охочі матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах.

Форум відбуватиметься у Києві 22-24 лютого з дотриманням усіх карантинних норм.

Докладніше про подію, умови акредитації представників ЗМІ, трансляцію можна дізнатися на сторінці форуму: https://ukraine30.com/infrastructure/