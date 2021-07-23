Президент візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Децентралізація»

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Децентралізація», який триватиме у Києві 28-29 липня.

Учасники заходу, зокрема представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, народні депутати, українські й міжнародні експерти, представники Ради Європи та дипломатичних установ, обговорять реформу децентралізації в Україні.

Серед іншого йтиметься про роль місцевого самоврядування в умовах децентралізації повноважень, цифровізацію як рушійну силу розвитку громад, децентралізацію на Донбасі в контексті Мінських угод. Окрему увагу учасники приділять обговоренню Європейської хартії місцевого самоврядування як основи децентралізації. Крім того, відбудуться дискусії щодо залучення інвестицій, реалізації інфраструктурних проектів та розвитку медицини в ОТГ, співпраці територіальних громад.

У межах форуму також відбудеться засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

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