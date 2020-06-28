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Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

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Президент вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради

14 серпня 2020 року - 19:31

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про зміни у складі Національної інвестиційної ради» № 322/2020.

Згідно з документом, до складу Національної інвестиційної ради увійшли президент і генеральний директор компанії POSCO International Corp. Сі-Бо Джу, головний виконавчий директор компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Мурат Еркан, міністр фінансів України Сергій Марченко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко та голова Національного банку України Кирило Шевченко.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №322/2020

Про зміни у складі Національної інвестиційної ради
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