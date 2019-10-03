Президент вносить до Верховної Ради проект закону щодо роздержавлення спиртової галузі

Президент України Володимир Зеленський подає до Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового.

Впродовж останніх 10 років виробництво легального харчового спирту в Україні скоротилось у чотири рази. Водночас частка тіньового обороту харчового спирту зросла з 10% у 2007-му до 55% від загального споживання харчового спирту у країні у 2019 році.

Тож цей проект закону покликаний скасувати державну монополію на виробництво спирту та сприяти детінізації ринку спирту й лікеро-горілчаної продукції.

Зокрема, документом з 1 січня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту.

Згідно із законопроектом, передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії.

Оптова торгівля на території України харчовим спиртом здійснюється за наявності ліцензії.

Оптову торгівлю етиловим спиртом для медичних та ветеринарних цілей можуть здійснювати заклади охорони здоров'я та суб'єкти господарювання (організації) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності за наявності ліцензії. Порядок ведення реєстру зазначених закладів встановлює Кабінет Міністрів України.

Також проект закону запроваджує повну лібералізацію експорту спирту з України.

Так, згідно з документом, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюють суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.

Крім того, з метою захисту вітчизняного товаровиробника законопроектом передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом Міністрів України державні підприємства.

Очікується, що ухвалення документа забезпечить становлення в Україні цивілізованого конкурентного ринку спирту та лікеро-горілчаних виробів.