Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу.

Співрозмовники обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, а також окреслили подальші напрями поглиблення співпраці між Україною та Ізраїлем.

Особливу увагу було приділено питанню протидії поширенню COVID-19. Президент України відзначив суттєвий прогрес, досягнутий урядом Ізраїлю у вакцинації населення країни, та наголосив на важливості забезпечення рівного доступу до сертифікованих вакцин.

«Дякую вам за допомогу, за готовність сприяти у пришвидшенні постачання вакцин», – сказав Володимир Зеленський.

Сторони наголосили на зацікавленості в ініціативі взаємного визнання сертифікатів про щеплення – «зелених паспортів» – з метою відновлення туристичних потоків та регулярного авіасполучення між Україною та Ізраїлем.

«Зелені паспорти» відкривають можливість для мандрівок між Україною та Ізраїлем», – зазначив Президент.

Біньямін Нетаньягу наголосив, що взаємне визнання «зелених паспортів» буде корисним для економік обох країн.

Співрозмовники також обговорили ситуацію на Донбасі та зусилля, яких вживає уряд України для досягнення мирного врегулювання в межах Мінського процесу.

Глава Української держави подякував Прем'єр-міністру Ізраїлю за тверду позицію ізраїльського уряду в підтримці незалежності й територіальної цілісності України та запросив Біньяміна Нетаньягу взяти участь в офіційних заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.