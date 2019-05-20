Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою у Канаді вшанував пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою під час візиту до Канади 2 липня вшанував пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Вони поклали колоскові композиції до Меморіалу Голодомору у Торонто та оглянули пересувну мультимедійну експозицію Holodomor Bus, яка є частиною проекту Holodomor National Awareness Tour.

Також Президенту подарували художню композицію, присвячену полоненим українським морякам. Її підготували українські школярі з Торонто.

«Для моряків дуже важливо щодня чути, що про них пам’ятають. Україна й Канада, яка є дуже великим другом нашої країни, – ми робитимемо все для того, щоб хлопці якнайшвидше повернулися додому», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що необхідно продовжувати тиск на Росію, щоб звільнити моряків.

«Я дуже вірю, що у Росії з’явиться таке бажання. Ми дуже хочемо цього», – сказав він.

Довідка. Меморіал Голодомору було урочисто відкрито 21 жовтня 2018 року. Він розташований на території виставкового комплексу на березі озера Онтаріо.

Проект Holodomor National Awareness Tour реалізований Канадсько-українською фундацією за фінансового сприяння уряду Канади, провінційних урядів Онтаріо та Манітоби, а також родини мецената українського походження Дж. Темертея. Проект включає «пересувний клас» – автобус з інтерактивним обладнанням, який подорожуватиме школами Канади з метою донесення правди про події 1932-1933 рр. в Україні.