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Президент вручив сертифікати на квартири Героям і рідним полеглих Героїв
Президент вручив сертифікати на квартири Героям і рідним полеглих Героїв

9 жовтня 2026 року - 14:51

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Президент вручив 20 сертифікатів на квартири Героям України та рідним загиблих захисників, удостоєних найвищого звання посмертно

9 жовтня 2026 року - 14:50

Президент вручив 20 сертифікатів на квартири Героям України та рідним загиблих захисників, удостоєних найвищого звання посмертно

Президент України Володимир Зеленський вручив 20 сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним воїнів, удостоєних цього звання посмертно.

Глава держави зазначив, що наша країна продовжує традицію вдячності своїм захисникам і захисницям.

«Вдячність, повага, чіткий факт: щоб у кожного Героя, щоб у кожної сім'ї українських Героїв був свій дім тут, в Україні. Україна збереглася завдяки всім тим, хто заради України б'ється, хто пише історію незалежної держави, історію нової України, яка не віддає свого, яка гідно тримається, нарощує власну силу. України, яка не дає себе стерти, яка не забуває», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент акцентував, що Україна пам'ятає всіх своїх Героїв, які віддали життя заради нашої держави. Присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

«Весь цей час ми достойно стоїмо проти ворога, який численніший, більший, але на землі не досягає своєї мети. Бо ця їхня нібито перевага насправді не має головного – того, що є в нашій державі, у нашого народу, що є в Україні, – це наші люди. Люди, які знають і розуміють, за що саме борються, що та кого саме вони захищають і що саме на українській стороні в цій війні правда і право на нашій стороні», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що українці тримаються, б'ються і захищають своє майбутнє, свободу, родини, дім і право жити так, як хочуть, на своїй землі. Президент подякував усім, хто з Україною, хто зараз у бою, на бойових постах і завданнях, хто працює в оборонній промисловості, хто забезпечує міцність і стійкість України.

Глава держави вручив сертифікати Героям та рідним полеглих захисників, серед яких воїни Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил підтримки Збройних Сил України, Національної гвардії України. Це пілоти та воїни, які відзначилися в боях за Київщину, Київ і Маріуполь у 2022 році, виконували завдання на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запоріжжі та Сумщині, а також під час участі в Курській операції.

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Президент вручив сертифікати на квартири Героям і рідним полеглих Героїв

9 жовтня 2026 року - 14:51
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