Президент вручив 30 сертифікатів на отримання квартир Героям України та членам родин загиблих воїнів

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно.

«Кожен наш воїн має знати: “Я захищаю Україну, і Україна захищає мене”. Це фундаментальний принцип, на якому має будуватися державна політика щодо захисників і захисниць. До кожного й кожної, хто боронив і боронить Україну, хто повинен мати і достатнє забезпечення, і гідне ставлення», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський вручив 25 сертифікатів воїнам і рідним полеглих військовослужбовців Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-Морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, територіальної оборони, Сил безпілотних систем, а також п’ять – представникам Міністерства внутрішніх справ і Національної гвардії.

Це ініціатива Президента, яку він започаткував торік у грудні. Всі українські захисники й захисниці рядового та офіцерського складу, які з початку повномасштабного російського вторгнення отримали звання Героя України, а також рідні воїнів, удостоєних цього звання посмертно, матимуть житло від держави.

«Це те найменше, що має робити Україна для вас, для всіх наших героїв. Це одне з мільйонів «дякую», які держава має й буде казати своїм найкращим синам і донькам», – зазначив Володимир Зеленський.

Окремо Президент розповів, що днями представив План перемоги українському суспільству та міжнародним партнерам.

«Кожен пункт є важливою передумовою для нашого успіху й подальшої безпеки України. Але є ті, хто виступає опорою всієї цієї конструкції. І це не потребує додаткової фіксації в будь-яких документах чи в будь-яких дорожніх картах. Це назавжди зафіксовано в нашій свідомості, у наших серцях: основа – це ви. Основа – це наші воїни», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував усім українським захисникам і захисницям і закликав завжди пам’ятати про тих, хто віддав своє життя заради України.