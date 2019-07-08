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Звернення Президента України Володимира Зеленського
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Президент вручив державні нагороди ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС

10 липня 2019 року - 16:36

Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаку Героя України трьом ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

10 липня найвищу державну нагороду отримали старший інженер-механік реакторного цеху ДП «Чорнобильська АЕС» у 1983-1989 роках Олексій Ананенко та старший інженер турбінного цеху атомної електростанції у 1986 році Валерій Беспалов. Нагороду начальника зміни підприємства у 1976-2005 роках Бориса Баранова, який пішов з життя у 2005 році, одержав його син Олександр.

Ліквідатори були удостоєні звання Героя України 28 червня цього року за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 року.

Усі троє, ризикуючи життям, запобігли можливому другому вибуху на ЧАЕС. Олексій Ананенко, Валерій Беспалов та Борис Баранов спустилися в басейн-барботер під зруйнованим реактором і відкрили запірні клапани, щоб звільнити його від води. Завдяки цьому вдалося уникнути контакту розплавленого ядерного матеріалу з водою, внаслідок якого з високою ймовірністю міг статися повторний вибух.

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Поїздка Президента України до Чорнобиля, на спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС», а також до міста Прип’ять

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