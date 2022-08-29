Президент вручив ордени «Золота Зірка» рідним загиблих українських захисників, удостоєних звання Героя України

У День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, Президент Володимир Зеленський передав ордени «Золота Зірка» членам родин воїнів, удостоєних звання Героя України посмертно.

Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці.

«З 2014 року наша держава протистоїть агресії Росії. З 24 лютого наша держава бореться з повномасштабним російським терором проти України. Тисячі героїчних українців віддали свої життя, щоб ворогу не вдалося знищити наш народ, нашу свободу, наше минуле, сучасність і майбутнє», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна пам’ятатиме своїх захисників і захисниць, а їхній героїзм назавжди залишиться в історії нашого народу та держави.

«Ми зробимо все, щоб історія кожного воїна стала відомою всім українцям, усім європейцям, усім у світі. Люди мають цінувати те, що зробили й роблять наші захисники, обов’язково це пам’ятати й шанувати», – зазначив він.

Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні він передає ордени «Золота Зірка» родинам сімох Героїв України, які захищали нашу державу від ворога.

«Вони залишилися в бою назавжди. Але вони живуть у пам’яті своїх рідних, своєї України й точно житимуть у нашій історії – історії перемоги нашої держави, яка обов’язково буде», – переконаний Президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять тих, хто віддав життя за Україну.

Глава держави вручив орден «Золота Зірка» дружині й дітям загиблого Героя України підполковника Дмитра Васильєва. З перших хвилин війни він уміло керував ракетним дивізіоном, який завдав точних ударів по колоні противника біля населеного пункту Чонгар. Унаслідок цього удару було знищено до сотні одиниць техніки та особового складу ворога. З 24 лютого до 18 березня ракетний дивізіон під керівництвом Дмитра Васильєва завдавав ударів по скупченню військ противника біля населених пунктів Василівка, Токмак, Мелітополь, Пологи, Гуляйполе, Кам’янка, Дніпрорудне, Бердянськ, Велика Білозірка, знищуючи значну кількість сил і засобів окупантів. 18 березня Дмитро Васильєв разом із підрозділом потрапив під обстріл у Запорізькій області та загинув наступного дня внаслідок важких поранень.

Президент також передав орден «Золота Зірка» рідним старшого сержанта Андрія Івашка, який загинув 24 лютого під час ворожого ракетного обстрілу окремої радіолокаційної роти міста Глухова. Перебуваючи на бойовому посту, він ціною власного життя здійснював видачу бойової інформації щодо дій противника.

Звання Героя України посмертно удостоєно командира авіаційної ланки авіаційної ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ капітана Сергія Пархоменка. Він неодноразово проявляв льотну майстерність із завдання авіаційних ударів по колонах ворога у складних умовах протидії з боку протиповітряних засобів і винищувачів противника. 14 травня під час вильоту з метою завдання удару по скупченню автомобільної та броньованої техніки окупантів Сергій Пархоменко був збитий у районі населеного пункту Гуляйполе. Глава держави передав нагороду родині Героя.

Орден «Золота Зірка» з рук Президента отримала дружина головного сержанта Андрія Ханіна, який 26 лютого під час бойового зіткнення в населеному пункті Волноваха Донецької області своїми вмілими діями знищив танк Т-72 та близько 10 солдатів противника. У бою сержант зазнав поранення, після чого надав першу медичну допомогу собі та своїм побратимам і до останнього виконував свій обов’язок. Андрій Ханін загинув під час бою, намагаючись знищити БМП ворога.

Володимир Зеленський також вручив ордени родинам загиблих Героїв України майстер-сержанта Владислава Бувалкіна та майстер-сержанта Олександра Макаренка. 20 березня 2022 року у складі групи підрозділу спецпризначення Служби безпеки України Владислав та Олександр спільно з військовослужбовцями ЗСУ здійснили вогневе ураження особового складу окупанта та ймовірного місця розташування ворожого штабу біля Макарова Київської області. Повертаючись із завдання, група потрапила під танковий обстріл. Унаслідок вибуху сержанти загинули.

Найвищу державну нагороду Президент передав дружині та сину полковника Віталія Кучерявого. На початку березня 2022 року військовослужбовці відділу прикордонної служби «Щастя» на чолі з командиром, полковником Віталієм Кучерявим спільно з підрозділами ЗСУ та Національної гвардії виявили спробу прориву противника через позиції прикордонників на околиці міста Рубіжного Луганської області. Прицільним вогнем прикордонники зв’язали сили росіян та змусили відступити. У бою було знищено живу силу й техніку противника. 13 березня 2022 року загін Віталія Кучерявого вступив у бій з піхотою окупанта на околицях села Стара Краснянка на Луганщині. Не змігши прорватися через лінію оборони прикордонників, росіяни застосували артилерію. Віталій Кучерявий загинув на полі бою внаслідок вибуху ворожого снаряда.

У церемонії вшанування Героїв також взяли участь: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.