Президент вручив відзнаку «Золоте серце» та поспілкувався з українськими волонтерами

У Міжнародний день волонтера Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками волонтерського руху, тими, хто активно допомагає країні та українським воїнам.

«Вітаю вас, усіх наших українців-волонтерів із Міжнародним днем волонтера. Хочу подякувати за вашу роботу, за вашу службу. Ви віддаєте своє життя передусім нашим бійцям, воїнам – усім тим, від кого залежить життя кожного з нас, наших дітей. Хочу подякувати за те, що ви максимально допомагаєте і на фронті, і в цивільному житті», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що український волонтерський рух об’єднує небайдужих людей, які завжди готові прийти на допомогу.

Президент вручив відзнаку «Золоте серце» голові наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимиру Алексєєву, голові Громадської організації «BELUGA UA» Олександру Белюзі, керівниці проєкту Victory Drones фонду Dignitas Марії Берлінській, співзасновниці Громадської організації «Правозахисний центр «Принцип» Любові Галан, волонтерці Громадської спілки «Українська мережа за права дитини» Світлані Забаві, голові Громадської організації «ПРОЛІСКА» Євгену Капліну, засновнику благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «ЮНІТІЮА» Володимиру Коломайку, співзасновниці та голові правління Запорізької обласної громадської організації «Мир та захист сім’ї» Жанні Ліщинській, волонтерці благодійного фонду «Волонтерський штаб 5-ї окремої штурмової Київської бригади» Людмилі Менюк, керівниці гуманітарного департаменту благодійної організації «Фонд Сергія Притули» Марині Петриченко, голові Всеукраїнської громадської організації «Лицарський Хрест» Оксані Тунік-Фриз, волонтерці громадської спілки «Українська мережа за права дитини» Анастасії Халіуловій, волонтерці благодійної організації «Благодійний фонд «Спасемо Україну» Мирославі Харченко, директорці благодійної організації «Благодійний фонд «Сталеві» Тетяні Харько, голові громадської організації «Загартовані серця» Тетяні Хитрій та учасникам гурту «Курган та Агрегат» Амілу Ельман Огли Насірову, Рамілу Ельман Огли Насірову та Євгенію Володченку, які організовують масштабні збори для українських воїнів.

Володимир Зеленський започаткував відзнаку «Золоте серце» 2022 року. Відтоді щороку в Міжнародний день волонтера Президент вручає її тим, хто зробив вагомий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху.

Під час зустрічі Глава держави обговорив із представниками волонтерського руху забезпечення Сил оборони, зокрема закупівлю FPV-дронів та посилення ППО, а також будівництво фортифікацій. Окремо Володимир Зеленський розповів про підготовку першого засідання технологічної Ставки, яке має відбутися цього місяця.

Крім того, обговорили реалізацію ініціативи Глави держави Bring Kids Back UA та конкретні кроки для повернення незаконно депортованих Росією українських дітей.