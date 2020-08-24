Президент: Якщо успішні громади навчать інших ефективно керувати спільним, це стане історією успіху всієї держави

Під час робочої поїздки до Житомирської області Президент України побував у Високівській об'єднаній територіальній громаді Черняхівського району, яку створили в регіоні однією з перших. Невелика громада з адміністративним центром у селі Високе об’єднує п'ять сіл. Населення ОТГ – 2700 осіб.

За п'ять років існування Високівська ОТГ стала одним з першопрохідців у впровадженні реформи децентралізації.

Мешканці громади реалізують проекти, які не під силу навіть деяким великим ОТГ. Йдеться, зокрема, про забезпечення належного транспортного сполучення з центром громади та Житомиром, зменшення вартості проїзду в автобусі, проведення вуличного освітлення в усіх населених пунктах громади, перехід на альтернативні види палива, ремонт доріг.

«Бюджет громади до об'єднання трьох сільських рад становив 900 тис. грн. Це тільки на виплату заробітної плати працівникам. Ні про який розвиток не можна було говорити. А у 2019 році ми отримали 13,3 мільйона власних надходжень. А якщо врахувати освітню субвенцію, то 21 мільйон має громада. Цих коштів нам достатньо, щоб впроваджувати проекти», – розповів високівський сільський голова Микола Бардук.

Проекти реалізують не за принципом наближення до центру громади, а там, де це необхідно. Кошти розподіляють рівномірно між усіма населеними пунктами. Найбільші надходження до бюджету Високівської сільської ради дають кілька сільськогосподарських товариств.

Також Високівська ОТГ була однією з чотирьох громад області – учасниць проекту ПРООН «Верховенство права та правосуддя на рівні громад у районах України, постраждалих від конфлікту».

«Ви хочете змінити країну, а ми хочемо змінити життя в нашій громаді», – сказав голова громади Президенту.

Натомість Володимир Зеленський заявив, що децентралізація – це історія великого успіху багатьох громад в Україні, і держава має привертати до цього увагу.

«Якщо успішні громади ще й навчать інших, як діяти, як ефективно керувати спільним, то це буде історією успіху всієї нашої держави», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський відвідав Високівську гімназію, у якій наразі навчається 165 учнів з п'яти населених пунктів. Дітей до навчального закладу підвозять трьома автобусами.

У серпні в гімназії завершили капітальний ремонт приміщень зі створенням нового освітнього простору. Загальна кошторисна вартість об’єкта – майже 7 млн грн. Фінансували проект коштом як Держфонду регіонального розвитку, так і Високівської сільської ради.

Завдяки капремонту школа перетворилася на новий, сучасний, модернізований загальноосвітній навчальний заклад, який дає можливість для гармонійного розвитку дітей, підвищенню їхнього інтересу до навчання.

Також у закладі наявний унікальний як для сільської школи кабінет психологічного розвантаження. Крім того, після капремонту в гімназії з'явилися внутрішні туалети.

«Зміна зовнішнього середовища – це зміна філософії освіти», – зазначила директор навчального закладу Лариса Бардук.

На території Високівської гімназії діє мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту, будівництво якого почали у листопаді 2019-го та завершили в липні цього року.

Особливість майданчика в тому, що там можна займатися різними видами спорту: гандболом, великим тенісом, волейболом та баскетболом.

Вартість спортивної зони – близько 1,5 млн грн. Майже 900 тис. грн з них – це співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Також Володимир Зеленський відвідав на території ОТГ амбулаторію сімейної медицини нового типу з житлом для лікарів. Її завершили лише цьогоріч. Наразі готуються документи для здачі цього об'єкта в експлуатацію.

Для медперсоналу амбулаторії придбали службовий автомобіль підвищеної прохідності вартістю майже півмільйона гривень.

Амбулаторія та гімназія – це об'єкти, які були включені до Національної програми «Велике будівництво», що нарешті дозволило завершити їхнє зведення.

Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ відзначив, що такий чудовий приклад об’єднання допоміг не просто збільшити бюджет, а й покращити умови життя місцевих мешканців.

«Ця сільська школа з точки зору технічного обладнання, рівня ремонту не поступається тій великій гімназії, у якій навчався я (у Кривому Розі. – Ред.).Чесно кажучи, я бачу тут інший рівень. Це правильний навчальний простір. Правильне ставлення до людей: як до вчителів, так і до дітей, які тут навчаються. Тут дуже хочеться навчатися. І це прекрасний підхід – коли немає різниці між сільською школою і школою будь-якого міста нашої країни», – наголосив Президент.

Глава держави також звернув увагу на гарний спортивний майданчик біля школи, сучасну амбулаторію й хороші дороги.

«Можу лише радіти за ваше населення й підхід до справи», – додав він.