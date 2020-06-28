Президент з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України: Не втомлюся закликати нас до справжньої єдності, бо тільки в ній – наша сила й перемога

Президент Володимир Зеленський узяв участь в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

На святковому заході також були присутні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, попередні президенти України – Леонід Кравчук, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, чинний Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, члени Кабінету Міністрів, народні депутати I – ІX скликань, керівники судової гілки влади, голови дипломатичних представництв іноземних держав та керівники представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, представники ЗМІ та інші гості.

Хор ім. Верьовки виконав Державний гімн України. Після того в сесійній залі парламенту було продемонстровано кінохроніку подій, пов’язаних з ухваленням Декларації про державний суверенітет.

Також учасники й присутні на урочистому засіданні вшанували хвилиною мовчання пам’ять померлих народних депутатів першого скликання.

Володимир Зеленський у своїй промові з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет зазначив, що цей документ – один з тих, які стали фундаментальними для творення Української держави.

«Декларація наблизила перемогу українців у багатовіковій боротьбі за вільну та самостійну державу», – сказав він.

Президент наголосив, що й сьогодні, вже шостий рік поспіль, українці захищають свій суверенітет від російської агресії та сплачують за це найвищу ціну – життя своїх співвітчизників. І весь цивілізований світ визнає, що наша країна робить усе для настання такого бажаного та справедливого миру, де державний суверенітет України «буде панувати в реальності, а не на папері».

«Ми втратили частину території. Ми втратили своїх людей. І, на жаль, ми не можемо повернути загиблих. Але повинні повернути всі свої території. Повернути віру в правду і справедливість. Щоб те, заради чого загинули наші герої, ніколи не виявилось марним. Я переконаний, що шанс досягти цього у нас, українців, є тільки в одному випадку – якщо всі ми об’єднаємося. Так само, як і 30 років тому», – зазначив Глава держави.

Президент закликав народних депутатів поточного скликання берегти державний суверенітет України, який вибороли їхні попередники, та захищати його «як від зовнішніх ворогів, так і від внутрішніх чвар». Глава держави наголосив на необхідності полишити сварки, маніпуляції та політичні ігрища, а також припинити «ділити українців на владу чи опозицію, лівих або правих, червоних або синіх».

«Я не втомлюся закликати всіх нас до справжньої єдності. Бо тільки в ній – наша сила й перемога. Бо тільки в ній – Україна», – заявив Володимир Зеленський.

«Потрібно перестати бути політиками. Час стати державними діячами. Людьми, що мають не великий апетит, а велику мрію. Про єдину, сильну й непереможну Україну. Це – моя мрія. І моя мета. Впевнений, що й ваша також», – резюмував Президент.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що Декларація про державний суверенітет визначила основи державного, політичного та економічного ладу України.

«Декларація визначила основи економічної самостійності, самостійну банківську, фінансову, митну, податкову системи, право формувати державний бюджет, мати власну грошову одиницю. На цих засадах формується економічний поступ України», – зауважив він.

Голова уряду висловив переконання, що сила цього документа протягом років надаватиме нашій країні поступ для розвитку, а українцям – можливість бути в колі світових лідерів.

«Ми всі маємо працювати на благо України. Закликаю всіх до єдності у думках і діях», – наголосив Денис Шмигаль.

Президент України в 1991-1994 роках Леонід Кравчук зауважив, що Декларація про державний суверенітет ухвалювалася у складний для країни час, та документ відповідав на всі тогочасні виклики.

«Народ шукав відповідей, він хотів знати, як будемо жити далі… Декларація про суверенітет України відкрила шлях руху вперед», – зазначив він, додавши, що радянські політики перешкоджали встановленню незалежності України.

Леонід Кравчук зауважив, що відтоді виросло нове покоління українців, яке творить сучасну Україну.

Президент України у 1991-1994 роках також закликав не допустити, щоб хтось втручався у внутрішні справи держави, та припинити внутрішню ворожнечу.

«Звертаюсь до вас з великим проханням – зупинити розхитування маховика ворожнечі в суспільстві і в самій Верховній Раді. Дивлюсь на всі баталії й часто думаю: чи це справді пошук кращого шляху, чи це пошук найкоротшого шляху до влади через популізм і всілякі неподобства?» – сказав він.

Леонід Кравчук також відзначив важливість політичної культури. Він застеріг від протистояння між елітами центру й регіонів країни, а також від зневаги представників влади до законів України.

Перший Президент незалежної України впевнений, що наша держава переможе, якщо спиратиметься на свою історію, свободу й права людей та загальнонаціональні цінності.