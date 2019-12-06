Президент закликав голову Івано-Франківської ОДА розробити план ремонту мостів і наголосив на важливості будівництва сміттєпереробного заводу

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Івано-Франківщину заслухав звіт голови обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.

Розповідаючи про соціально-економічний розвиток, Денис Шмигаль зазначив, що цього року в області відремонтовано 540 кілометрів доріг. Триває відновлення мостів. За його словами, з 1200 мостів у області 80% перебувають у незадовільному стані. Глава держави закликав голову Івано-Франківської ОДА розробити план ремонту мостів.

Також Денис Шмигаль повідомив, що Івано-Франківська область отримала п’ять нових автомобілів швидкої допомоги в рамках ініціативи Президента Володимира Зеленського щодо забезпечення спецтранспортом медичних закладів у регіонах.

За словами голови ОДА, частину коштів з Державного фонду регіонального розвитку буде спрямовано на ремонт дитячих садків і шкіл. Зокрема, Денис Шмигаль розповів Главі держави про перебіг реконструкції будівлі школи в селі Красноїлля Верховинського району.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності виділення фінансування на ці роботи.

«Треба знайти кошти. Якщо там усе прогнило, треба повністю перебудовувати», – сказав він.

Також цього року в області було придбано 94 квартири для учасників АТО/ООС. Президент запропонував залучити інвесторів для зведення будинків, у яких проживатимуть герої.

«Дайте підряднику частину землі десь у центрі, він побудує свій бізнес і окремо – житло для учасників АТО. Щоб весь дім був для них», – зазначив Президент.

Голова ОДА також повідомив, що реконструкцію аеропорту в Івано-Франківську планують завершити за два з половиною роки.

«Ми почали роботу над інвентаризацією земельної ділянки. Вже уклали договір на інвентаризацію, до березня ми її проведемо», – наголосив очільник Івано-Франківської облдержадміністрації.

Крім того, Денис Шмигаль проінформував Президента про боротьбу з незаконною вирубкою лісів у регіоні та про вирішення екологічних проблем.

Глава держави зі свого боку наголосив на важливості будівництва сміттєпереробного заводу в Івано-Франківській області.