Президент закликав політиків не дискредитувати процес вакцинації через амбіції

На тижні, що минає, Україна отримала 215 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від китайського виробника Sinovac Biotech і очікує наступну партію препарату найближчими тижнями. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що підписаний контракт передбачає майже 2 мільйони доз вакцини.

«Окрім Китаю, вакцину від Sinovac використовують уже 18 країн світу. Зокрема Туреччина, де щеплення нею отримали Президент Ердоган і Патріарх Варфоломій», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, за його словами, щеплення вакциною CoviShield від AstraZeneca в Індії та Європі зробили майже 50 мільйонам осіб, що красномовно свідчить про визнання її безпечності та якості.

«Кількість вакцинованих і темп вакцинації в Україні зростають щоденно. Звісно, ці показники ще далекі від ідеалу, але треба визнати, що з відставанням від плану вакцинації зіткнулись і всі країни Європейського Союзу. Ми активно працюємо для успішного виконання плану вакцинації в Україні. Для цього важливими є й готовність суспільства робити щеплення, і забезпечення України достатньою кількістю вакцин», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, процес вакцинації стикається зі складнощами, адже в Індії діє обмеження на експорт вакцини, і Україна розраховує, що індійський уряд перегляне це рішення.

«Проте варто розуміти, що позитивному вирішенню цього питання аж ніяк не сприяють, а швидше – сильно заважають і публічні висловлювання окремих українських політиків. Вони почали масштабну й брудну кампанію з метою дискредитації як самої вакцини, так і процесу вакцинації загалом», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що політичні діячі втратили голову у гонитві за швидкою популярністю, і їм байдуже, що від їхніх негативних висловлювань щодо вакцини можуть помирати українці.

«Я переконливо закликаю цих політиків: дуже зважено підбирайте слова, які вилітають з вашої ротової порожнини. Бо за кожне з цих слів неодмінно доведеться відповідати. І перед законом України, і перед Богом. Що для вас більший аргумент – вирішуйте самі», – резюмував Президент.