Президент закликає малих підприємців і працівників у «червоних» зонах подавати заявки на порталі «Дія» для отримання державної допомоги

Відповідно до ініціативи Президента України Володимира Зеленського, на Єдиному порталі державних послуг «Дія» розпочалася реєстрація заявок на отримання державної допомоги для фізичних осіб – підприємців і найманих працівників, які були змушені припинити свою діяльність у зв’язку з посиленням карантинних обмежень через поширення коронавірусу.

Після реєстрації через мобільний додаток або Єдиний портал державних послуг «Дія» малі підприємці та їхні працівники, які перебувають у «червоних» карантинних зонах та діяльність яких постраждала від запроваджених обмежень, отримають з Державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

Крім гарантованої державою допомоги, вони зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

На сьогодні вже близько 100 тис. осіб подали відповідні заявки.

Президент закликає громадян активніше реєструвати звернення на порталі задля того, щоб уже цього місяця отримати фінансову допомогу від держави.

«Малий і середній бізнес – одна з головних складових нашої економіки. Він створює близько 7 мільйонів робочих місць. Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу. Щоб закрили свій бізнес через неможливість прогодувати сім’ю. У важкі часи держава повинна підставити плече громадянам. Подавши заявку через «Дію», люди зможуть отримати по 8 тисяч гривень прямої грошової допомоги з держбюджету. Також закликаю місцеву владу не стояти осторонь і допомогти своїм підприємцям із місцевих бюджетів. Адже йдеться про робочі місця саме у ваших громадах», – зазначив Володимир Зеленський.

Як розповів віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, Глава держави поставив уряду важливе завдання – підтримати малий бізнес в умовах карантину.

«Вже понад рік команда Мінцифри створює зручні онлайн-сервіси та спрощує життя українців. Мінцифри розробило технічну частину оформлення матеріальної допомоги ФОПам і найманим працівникам «червоної» зони, щоб послугу можна було отримати у кілька кліків на порталі чи в застосунку «Дія». Ми зробили сервіс максимально автоматизованим, заощаджуючи час українців та дбаючи про безпеку кожного», – сказав Михайло Федоров.