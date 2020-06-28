Президент закликає Швейцарію долучитися до розвитку туристичної галузі України

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що досвід Швейцарії з розвитку туризму та інфраструктури може стати в пригоді Україні, а швейцарські інвестори могли б долучитися до розбудови української туристичної галузі.

«Наша країна не надто відкрита світу як країна туристична. Швейцарія має бренд – крім країни якісної інфраструктури, ми всі знаємо великі гірськолижні курорти», – сказав Володимир Зеленський під час українсько-швейцарських перемовин у широкому складі.

Президент України переконаний, що наша держава теж має добрі перспективи розвитку туристичної галузі. Він запросив швейцарських інвесторів до участі в цьому процесі.

«В України теж є потенціал, достатньо довгий туристичний сезон, країна велика, поруч сусіди, які з радістю приїжджають. Я хотів би, щоб ваші інвестори, ваш бізнес придивилися до вкладання в інфраструктуру, серед іншого туристичну», – зауважив він.

Володимир Зеленський також розповів про велику приватизацію та концесію в Україні.

«Три порти виставлено на продаж, а три – на концесію», – додав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він також поінформував про розбудову інфраструктури країни. Зокрема, про розвиток за трьома напрямками – пасажирським, вантажним та інфраструктурним, масштабне будівництво й відновлення автомобільних доріг тощо.

«Коли ти бачиш нові флоти, нові поїзди, шість тисяч кілометрів – чотири тисячі державних та дві тисячі муніципальних доріг – це те, що не робилося в таких масштабах, але це лише початок. Ми будемо постійно збільшувати кількість збудованої та відремонтованої інфраструктури», – сказав представник уряду.

Глава держави також розповів про останні ініціативи української влади щодо ситуації на Донбасі.

«Ми полегшили вступ до українських університетів усім дітям, які закінчують школи на окупованих територіях. Ми відбудували міст у Станиці Луганській, щоб швидка допомога могла туди проїхати, і зробили все, щоб на окуповану територію могла пройти місія Червоного Хреста», – констатував він.

Водночас Президент зазначив, що через відсутність доступу міжнародних організацій українська влада, на жаль, не знає реальної ситуації із захворюваністю на коронавірус на тимчасово окупованих територіях. Володимир Зеленський наголосив на необхідності вирішення питання гуманітарної допомоги українцям, що проживають в окупації. Зокрема, Україна могла б долучитися до забезпечення їх апаратами ШВЛ.

«Треба, щоб та сторона приймала гуманітарну допомогу. Це питання життя», – наголосив Володимир Зеленський.

Також Глава держави акцентував увагу на необхідності продовження шляху реформ: «Без реформ Україна не зможе рухатися далі. Реформи дуже потрібні. Є плюси у молодої країни: багато зрушень, змін та реформ, щоб зробити країну новою та сучасною».

Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров подякував за допомогу, яку швейцарська агенція надає у розвитку цифрової трансформації України.

«Рік тому Президент Зеленський поставив завдання нашій команді за три роки зробити нашу країну лідером цифровізації. Саме ваша команда є надійний другом у процесі розвитку цифровізації», – зазначив він.

«Майже десять мільйонів українців стали споживачами наших цифрових продуктів. Сьогодні ми запустили сервіси з реєстрації бізнесу – найшвидші у світі. І ці проекти працюють завдяки вашій допомозі», – додав Михайло Федоров.

Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга зі свого боку оцінила зусилля Президента задля встановлення миру в Україні – вона зазначила, що Володимир Зеленський доклав чимало зусиль для закінчення війни.