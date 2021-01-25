Президент запропонує Верховній Раді підтримати законопроекти для вирішення проблемних питань у судовій системі. Повноваження ОАСК будуть скорочені

Уже наступного тижня народні депутати України зможуть розпочати опрацювання важливих законопроектів щодо функціонування судової системи, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським. Голосування парламенту за ці документи посилить принцип верховенства права та активізує трансформацію українських судів в інтересах народу. Як наслідок, суспільство відчує справедливість від роботи судів в Україні.

У разі ухвалення першого законопроекту всі судові спори, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, забираються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду міста Києва і будуть передані Верховному Суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика Палата Верховного Суду.

Таке врегулювання підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції унеможливить будь-які маніпуляції з рішеннями суб'єктів владних повноважень, які раніше могли провокуватися через оскарження в ОАСК.

Другий законопроект передбачає обов’язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя, а також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП.

Третім законопроектом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджується відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Президент вважає ухвалення таких законопроектів вкрай необхідним та наполягатиме на швидкому їх розгляді.

«Робота судової системи має бути відкорегована. «Закон» і «справедливість» мають бути головними словами для українських судів. Чинне законодавство дає необхідні рамки, щоб проводити зміни. Але конкретні кроки потребують підтвердження від парламенту», – пояснив Володимир Зеленський.