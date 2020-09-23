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Президент запровадив в Україні День територіальної оборони

30 вересня 2020 року - 22:12

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 417/2020 «Про День територіальної оборони України».

Враховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки й оборони та інших суб'єктів, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій Глава держави запровадив День територіальної оборони України.

Згідно з указом, він відзначатиметься щороку в першу неділю жовтня.

«Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі та зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо й будемо робити все задля зміцнення обороноздатності України», – наголосив Володимир Зеленський.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №417/2020

Про День територіальної оборони України
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