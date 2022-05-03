Президент: Зараз потрібно максимально витіснити російські війська з нашої території, але ми всі хочемо повернення України до міжнародно визнаних кордонів

Сьогодні першочерговим завданням є максимальне витіснення російських військ із території України, але глобальною метою є відновлення територіальної цілісності нашої держави в міжнародно визнаних кордонах, бо цього прагнуть усі українці. Про таке сказав Президент України Володимир Зеленський під час участі в сесії Wall Street Journal CEO Council Summit.

«Мета будь-якого українця – відновити нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Я розумію, що неможливо все й одразу. Спочатку треба зробити відповідні кроки, щоб зупинити війну, а потім уже діятиме дипломатія», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що першим етапом у цій війні було зупинення Росії та її просування.

«Другий етап – зробити так, щоб Росія максимально відійшла з нашої території. Третій етап – максимально відновити територіальну цілісність», – пояснив він.

Як зауважив Президент, там, де можна відновити територіальну цілісність завдяки діалогу, Україна робитиме все можливе, але лише як рівноправний партнер.

«Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність на тимчасово окупованому півострові Крим буде складно. І все-таки, я вважаю, що ми зможемо потім, показавши свою міць, перейти на дипломатичний шлях. Тому що будь-яка війна закінчується дипломатією», – переконаний Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що головною запорукою перемоги є впевненість в українських людях і Збройних Силах України.

«І ми не відступаємо. Тобто на сьогодні це вже новий етап. Десь, на якихось територіях ми стоїмо, заблоковані російськими військовими й технікою. Там ми чекаємо на відповідну техніку, щоб вона з’явилася з нашого боку, і ми могли тиснути й просуватися вперед. А на деяких територіях ми просуваємося вперед», – розповів він.

Втім, Президент зазначив, що поки не бачить бажання РФ припинити вогонь. «Коли обидві сторони хочуть припинення вогню – вони це роблять. Ми це проходили декілька років з Російською Федерацією на контактній лінії на Донбасі. Вони кажуть, що ми домовляємося, потім порушують (домовленості про припинення вогню. – Ред.)», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави звернув увагу на те, що навіть коли йдеться про режим тиші на території Маріуполя для проведення спільної з ООН операції з евакуації цивільних осіб, все одно відбуваються обстріли й бомбардування.

Володимир Зеленський вважає, що режим припинення вогню може бути встановлений лише тоді, коли відбудеться його зустріч із російським Президентом Володимиром Путіним.

«Якщо в нас буде зустріч із Президентом Путіним, тоді на цей час буде режим припинення вогню. Оскільки в іншому разі не буде зустрічі. І тоді, можливо, ми з ним домовимося особисто. Він особисто має брати на себе зобов’язання щодо припинення вогню. І бажано публічні», – наголосив він.

При цьому Президент України зауважив, що режим припинення вогню не означає, що російські війська можуть залишитися там, де вони зараз перебувають, і буде певний заморожений конфлікт.

«Ми не підемо на заморожений конфлікт», – резюмував Володимир Зеленський.