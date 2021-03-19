Президент затвердив Стратегію воєнної безпеки України

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України». Відповідний указ № 121/2021 Глава держави підписав 25 березня.

Такий стратегічний документ в Україні підготовлено вперше. Стратегія є документом оборонного планування, мета якого – забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони та визначення шляхів реалізації пріоритетів державної політики у воєнній сфері, сферах оборони та військового будівництва.

Документ передбачає запровадження комплексного всеосяжного підходу до оборони України в умовах воєнної загрози національній безпеці, пов'язаної з використанням гібридних методів.

Всеосяжна оборона України відповідає закріпленому Статутом ООН суверенному невід'ємному праву кожної держави на самооборону від агресії та не має на меті досягнення воєнного паритету з Російською Федерацією, що призвело б до надмірної мілітаризації держави, а передбачає підтримання балансу та поєднання воєнних і невоєнних засобів для забезпечення воєнної безпеки України.

Стратегія визначає цілі, пріоритети та завдання реалізації державної політики у воєнній сфері, сфері оборони та військового будівництва, спрямовані на захист національних інтересів від воєнних загроз, надання відсічі та стримування збройної агресії проти України, запобігання або стримування противника від повномасштабного застосування воєнної сили проти України, припинення тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України, захист суверенітету й територіальної цілісності України насамперед шляхом здійснення міжнародно-правових, політико-дипломатичних, безпекових, гуманітарних та економічних заходів.

Реалізація Стратегії сприятиме інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір і набуттю членства в НАТО. Документ передбачає активну участь у міжнародних операціях з підтримання миру й безпеки.

Відповідно до Стратегії, пріоритетами досягнення цілей державної політики у воєнній сфері та сфері оборони й військового будівництва є запровадження об'єднаного керівництва підготовкою та веденням всеосяжної оборони України, розвиток інституційних спроможностей Міністерства оборони та інших органів управління складових сил оборони, формування боєздатних Збройних сил та спроможних до виконання покладених завдань інших складових сил оборони.

Стратегія є документом довгострокового планування та основою для розроблення Стратегічного оборонного бюлетеня й плану оборони України.

Положення Стратегії будуть покладені в основу відповідних програмних документів з питань оборони та розвитку сил оборони, зокрема розвитку систем управління військами та зброєю, військово-морських спроможностей, протиповітряної оборони України, авіації, ракетних військ та артилерії, систем розвідки, радіоелектронної боротьби, озброєння та військової техніки, удосконалення систем мобілізації, територіальної оборони України та руху опору.

Також з урахуванням положень Стратегії будуть розроблені оперативні плани та плани застосування сил і засобів складових сектору безпеки і оборони.