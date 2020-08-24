Президент: Жодних винятків – якщо людина взяла хабар, то нестиме відповідальність

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що при розгляді корупційних справ правоохоронні органи не повинні допускати жодних винятків для «своїх», близьких та рідних, і якщо людина взяла хабар, то має нести відповідальність.

«Якщо людина взяла хоч якийсь хабар, хоч гривню, то повинна сидіти. Мені все одно, яка це партія – «Слуга Народу» чи інша партія… Я попереджав усіх депутатів, усіх чиновників і, до речі, всіх правоохоронців, бо ми знаємо, як правоохоронці «кришують» чи «кришували» той чи інший бізнес», – зазначив Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Львівщину.

Президент зауважив, що, на жаль, не всім чесним людям, які приходять до влади, вистачає міцності згодом не спокуситися на хабар. Тому очищення влади треба починати з себе й чесно дивитися в очі людям. Він висловив задоволення, що очищення почалося саме з партії «Слуга Народу».

«Бо люди бачать, що все повинно бути справедливо, немає ніяких винятків. І так буде з кожною людиною, яка бере хабарі. Всі знають мою позицію», – наголосив Володимир Зеленський.