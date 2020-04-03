Президент: Зменшення кількості захворілих на коронавірус – це результат карантину

За минулу добу відсоток тих, хто захворів на коронавірусну інфекцію в Україні, знизився, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на щоденній селекторній нараді Президента Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню COVID-19.

Із 1319 випадків захворювання на коронавірус за останню добу зафіксовано 68. Це значно менше, ніж у попередні дні. Шестеро людей померли через важкі хронічні хвороби.

«Зменшення кількості захворілих на коронавірус – це результат карантину. Ми могли б мати значно більше недужих, як у європейських країнах. Тому наші заходи були вчасними та правильними», – наголосив Президент.

З початком тотального маскового режиму ці засоби індивідуального захисту повністю доступні в Інтернеті, зазначив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.

Дещо повільніше маски доходять до аптек, де їх дуже швидко розкуповують.

«Україна нині виробляє майже 900 тисяч масок на добу. До того ж ми ще імпортуємо. Перевіряємо, як доходять маски до місцевих аптек», – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У відповідь Президент доручив негайно зібрати дані про потреби всіх аптечних мереж та за допомогою державних структур закупити стільки масок, скільки їм потрібно.

Додатково Глава держави звернув увагу на те, що жодна лікарня чи відділення зараз не можуть бути закриті.

«До нас доходить інформація то про закрите дитяче обласне відділення, то про закриття тубдиспансерів. На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні чи зупиняти фінансування. Це було б жорстокою безвідповідальністю перед українцями», – сказав Володимир Зеленський.

Національна поліція відзвітувала, що за період карантину значно зменшилася кількість злочинів, кількість дорожньо-транспортних пригод знизилася на 63%.

Додатково на нараді доповіли про ситуацію з продуктовими ринками, які не припинили функціонування в Україні. Сьогодні на деяких з них відбувається неконтрольоване скупчення людей, що є величезним ризиком поширення коронавірусу. Ухвалено рішення жорсткіше контролювати продуктові ринки.

Додатково Кирило Тимошенко наголосив, що цього тижня очікується прибуття семи літаків зі спецзасобами для протидії COVID-19.