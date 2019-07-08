Президент зобов’язав підприємства Міноборони до 1 листопада перейти на електронний облік деревини

9 липня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про додаткові заходи щодо раціонального використання лісових ресурсів та удосконалення системи управління лісовою галуззю», що спрямований на боротьбу з незаконним обігом деревини. Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Гончарук.

За його словами, близько 30% деревини перебуває в тіньовому обігу і щороку держава отримує до 2 млрд грн збитків. Крім того, обсяг незаконної вирубки лише торік сягнув в Україні 17,7 тис. кубічних метрів.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що після вирубки будь-яка деревина має чіпуватися та позначатися індивідуальним номером. В іншому разі вона вважається нелегальною та вилучається.

«У нас є частина лісгоспів, яка працює поза цією системою. Наприклад, коли ловиш лісовоз на дорозі, з’явиться людина, яка скаже, що її випадок – це виняток, і це дає можливість відкупитися. Наше завдання, щоб подолати незаконні вирубки, – це, перш за все, впровадити централізовану систему обліку деревини», – сказав Олексій Гончарук.

За його словами, державні підприємства, що входять до сфери управління Міністерства оборони України, досі виокремлені з процесу електронного обліку деревини. Нині їх 15. Указом передбачено, що до 1 листопада 2019 року на цих підприємствах має бути запроваджено централізований електронний облік деревини.

«Пропонуємо встановити кримінальну та адміністративну відповідальність щодо обігу деревини без внесення відомостей до Єдиної державної системи електронного обліку деревини. Указ містить відповідне доручення уряду», – сказав Олексій Гончарук.

Крім того, указ Президента передбачає відповідне доручення щодо активізації використання системи електронного обліку деревини лісокористувачами комунальної форми власності.

«Існування таких комунальних лісгоспів створює проблему, яка призводить до неефективності державної системи. В указі Президента є доручення органам на місцях (ОДА, РДА) провести роз’яснювальну роботу з органами місцевого самоврядування та пояснити їм, що відсутність такої системи створює можливість для існування «сірого» ринку деревини», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.