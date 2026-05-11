Президент зустрівся із CEO компанії Palantir

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головним виконавчим директором (CEO) Palantir Technologies Алексом Карпом. Це компанія, що розробляє програмне забезпечення для аналізу даних.

Сторони обговорили напрями технологічного розвитку як у контексті бойових дій, так і цивільних потреб. Домовилися, що команди підтримуватимуть контакти.

Володимир Зеленський наголосив, що є сфери, де можна бути корисними одне одному, зміцнити захист України, Сполучених Штатів та інших держав.

Президент зазначив, що Україна крок за кроком розвиває співпрацю з американським оборонним сектором.

Алекс Карп уже відвідував Україну в червні 2022 року. Цей був перший візит CEO великої західної технологічної компанії після початку повномасштабного вторгнення РФ.