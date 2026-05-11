Стараємося зробити все можливе, щоб ми могли в Україні або спільно з партнерами виробляти достатньо антибалістичних ракет – звернення Президента

11 травня 2026 року - 19:50

Український тиждень в Іспанії: вже п’ять іспанських університетів відкрили програми з україністики

12 травня 2026 року - 11:28

Президент зустрівся із CEO компанії Palantir

12 травня 2026 року - 10:39

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей об’єднала майже 50 країн: сьогодні приєдналися Швейцарія та Кіпр – Президент

11 травня 2026 року - 20:50

Звернення Президента до учасників засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

11 травня 2026 року - 20:45

Робоча поїздка Президента на Олександрівський напрямок

8 травня 2026 року - 14:21

12 травня 2026 року - 10:39

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головним виконавчим директором (CEO) Palantir Technologies Алексом Карпом. Це компанія, що розробляє програмне забезпечення для аналізу даних.

Сторони обговорили напрями технологічного розвитку як у контексті бойових дій, так і цивільних потреб. Домовилися, що команди підтримуватимуть контакти.

Володимир Зеленський наголосив, що є сфери, де можна бути корисними одне одному, зміцнити захист України, Сполучених Штатів та інших держав.

Президент зазначив, що Україна крок за кроком розвиває співпрацю з американським оборонним сектором.

Алекс Карп уже відвідував Україну в червні 2022 року. Цей був перший візит CEO великої західної технологічної компанії після початку повномасштабного вторгнення РФ.

