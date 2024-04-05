Президент зустрівся з делегацією Конгресу США

Під час робочої поїздки на Чернігівщину Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною та двопалатною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки.

До її складу увійшли сенаторка від Республіканської партії Джонні Ернст, члени Палати представників від Демократичної партії Вайлі Нікел, Том Своззі, Майкл Квіглі та від Республіканської партії Ешлі Гінсон і Чак Едвардс, які перебували в Україні з візитом.

Глава держави подякував Президенту США Джозефу Байдену, його адміністрації, обом палатам і партіям Конгресу США за стійку підтримку України під час російського вторгнення.

«Вдячний за візит представницької двопартійної та двопалатної делегації на Чернігівщину, який є потужним сигналом підтримки для всіх українців. Дуже важливо, що в селі Ягідне ви на власні очі побачили жахливі наслідки російської агресії», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив: для України критично важливо, щоб Конгрес США якомога швидше ухвалив рішення щодо виділення пакету підтримки.

Глава держави докладно поінформував делегацію Конгресу США про ситуацію на передовій, першочергові потреби сил оборони України, а також про масштаби незаконної депортації українських дітей до Росії.

Президент відзначив роль Конгресу США у формуванні правової рамки щодо використання заморожених російських активів для потреб України.

Також він додав, що вкрай важливою є підтримка партнерів щодо виробництва зброї та боєприпасів в Україні.