Президент зустрівся з французькими рибалками, які забезпечують українські міста антидроновими сітками

У Посольстві України у Франції Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками асоціації Kernic Solidarites і Національного комітету рибалок Бретані та Франції. Вони забезпечують українські міста антидроновими сітками.

«Для мене велика честь зустрітися й подякувати вам особисто. Ви люди з великим серцем», – сказав Глава держави.

Президент зазначив, що нещодавно був у Херсоні, на Запоріжжі та на сході України, і всюди сітки, які передали асоціація та комітет, допомагають захищати життя від дронів.

«Для мене сьогодні було однаково важливо подякувати людям, які роблять системи ППО, і звичайним людям, але з надзвичайним баченням і теплом, які так нас підтримують. За свої гроші ви передали більш ніж 200 кілометрів сіток для українських доріг і створили такі безпекові, логістичні маршрути. І це для нас дуже важливо. Я думаю, ви навіть не уявляєте, скільки людей було збережено завдяки вашій допомозі», – наголосив Володимир Зеленський.

Представники асоціації та комітету відзначили сміливість і стійкість українського народу в боротьбі проти російської агресії. Вони зазначили, що вже чотири рази були в Україні й продовжуватимуть допомагати українцям стільки, скільки буде необхідно. Зокрема, асоціація та комітет працюють над додатковим фінансуванням.

На знак вдячності Глава держави подарував рибалкам годинники, а вони Президенту – рибальський фірмовий жилет Tout commence au Finistère.