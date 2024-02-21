Президент зустрівся з главами іноземних диппредставництв: Цей рік повинен додати Україні й кожній із наших держав більше сили та принципових кроків

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главами іноземних представництв та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Він подякував іноземним дипломатам за те, що вони залишаються в Україні в цей складний час повномасштабного російського вторгнення, підтримують нашу державу й безпосередньо чують українців та знають про їхні турботи й прагнення.

«Завдяки нормальній роботі дипломатичних представництв наші люди бачать, що лідери світу з нами та що ви вірите в Україну, довіряєте нашій державі», – сказав Президент.

Як зазначив Володимир Зеленський, за два роки повномасштабної війни Україна з допомогою партнерів звільнила понад 50% окупованої російською армією території, виграла битву за Чорне море та забезпечила роботу «зернового коридору», домоглася зростання ВВП на 5%, захистила енергетику, зберегла роботу державних і соціальних інституцій, стабільність фінансового сектора, досягла політичного рішення про початок переговорів щодо вступу у Євросоюз, створює нову архітектуру безпекових гарантій на основі Вільнюської декларації G7, у межах якої вже підписано двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією й триває підготовка інших.

«Усе це доводить спроможність України, силу нашого народу, дієвість нашої єдності – усіх форматів нашої взаємодії зі світом. Ми досягли й досягаємо своїх цілей. Мені здається, це головне», – наголосив Глава держави.

За його словами, у поточному, 2024, році потрібно зробити якнайбільше задля завершення цієї війни згідно з фундаментальними основами міжнародного права та нормами Статуту ООН. Тож на цей рік є абсолютно конкретні завдання.

Першим безумовним пріоритетом, за словами Глави держави, залишається захист українців від російського терору.

«Ми надзвичайно вдячні кожній вашій державі, кожному лідеру, які надають Україні та нашим людям оборонну, макрофінансову та гуманітарну підтримку. Особливо я вдячний за програми довготривалої підтримки – і оборонної, і фінансової. Все це рятує тисячі й тисячі життів і реально наближає завершення війни», – заявив Володимир Зеленський.

Другим завданням Президент назвав єднання світу навколо реалізації Української формули миру, яка здатна відновити силу міжнародного права, та проведення першого Глобального саміту миру на рівні лідерів держав.

«Я вдячний кожній із ваших держав, які вже долучилися до відповідної роботи. Кожен пункт Формули базується на принципах і нормах Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї та базових міжнародних конвенцій. Формула миру здатна принести мир – справжній, чесний, справедливий і зрозумілий кожному народу», – наголосив Глава держави.

Він додав, що реалізація Формули миру, зокрема, може виконати важливе гуманітарне завдання – повернути додому депортованих у Росію українських дітей і дорослих – полонених та політичних бранців.

Третім завданням Володимир Зеленський назвав спільну з партнерами роботу над зміцненням оборонної співпраці та над посиленням тиску на Росію, яка зневажає всі правила та становить глобальну загрозу. За його словами, санкції – це механізм скорочення строків та інтенсивності путінської агресії. Також, на думку Глави держави, що швидше будуть конфісковані заморожені російські активи, то швидше РФ відчує справжню ціну агресії проти міжнародного права.

«Цей рік повинен додати Україні, кожній із наших держав та нашій співпраці більше сили, більше принципових кроків. Україна запрошує всі поважні держави та компанії до оборонної співпраці. Ми маємо зміцнювати наші арсенали та адаптувати їх до умов і викликів сучасної війни», – акцентував Президент.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час онлайн-включення поінформував іноземних дипломатів про оперативну ситуацію на фронті, зокрема на найскладніших напрямках на сході країни. Він наголосив, що захисники України й далі ефективно стримують ворога, завдаючи йому системних втрат.

Під час виступів дипломатів Посол Італійської Республіки П'єр Франческо Дзадзо, зокрема, зазначив, що Україна буде пріоритетом під час цьогорічного головування Італії в «Групі семи» (G7), та висловив повну підтримку всіх десяти пунктів Української формули миру.

«Ми й далі підтримуватимемо Україну в захисті її свободи, територіальної цілісності. Будемо координувати діяльність «Групи семи», щоб надавати всю необхідну підтримку: політичну, економічну, фінансову, військову, гуманітарну. Підтверджуємо наше зобов’язання посилювати санкції проти Росії стільки, скільки це буде потрібно, щоб досягти справедливого й тривалого миру», – сказав він.

Посол Федеративної Республіки Бразилія Нортон де Андраде Мелло Рапеста зі свого боку розповів про пріоритети цьогорічного головування його країни в «Групі двадцяти» (G20) і наголосив, що Бразилія традиційно підтримує на всіх міжнародних майданчиках територіальну цілісність і суверенітет України.

Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова зазначила, що ЄС і далі підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно, і всім, чим необхідно.

«Ми підтримуємо вас у фінансовій площині, у політичній площині. По лінії Формули миру, за всіма десятьма пунктами. Запроваджуємо нові санкції – новий пакет буде символічно ухвалений завтра. І також долучаємося до постачання військової допомоги», – зазначила Посол ЄС.

Катаріна Матернова також висловила захоплення стійкістю, мужністю та винахідливістю українців. Зокрема, вона відзначила Укрзалізницю, яка під час повномасштабної війни продовжує якісно працювати, банківський сектор, який не зупинився ні на день, а також цифровізацію.

Зі свого боку Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк від імені Президента США Джозефа Байдена та всього американського народу наголосила, що Сполучені Штати залишаються разом з Україною та продовжуватимуть підтримувати її в цій важкій боротьбі.

Серед інших представників дипломатичного корпусу під час зустрічі слово взяли: Посол Швеції в Україні Мартін Оберг, Посол Південно-Африканської Республіки Шуейб Касу, Посол Республіки Індія в Україні Харш Кумар Джейн, Посол Французької Республіки Гаель Весьєр, Посол Турецької Республіки в Україні Мустафа Левент Більген, Посол Норвегії Хелене Санд Андресен, Посол Канади в Україні Наталка Цмоць, Посол Литовської Республіки Вальдемарас Сарапінас, Посол Королівства Нідерланди Єннес де Мол, Посол ФРН в Україні Мартін Єгер та Посол Швейцарії Фелікс Бауманн.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський подякував усім країнам та їхнім суспільствам, які з перших днів повномасштабної російської агресії почали допомагати Україні, прийняли вимушених переселенців.

«Я переконаний, що нас чекає перемога. Зокрема, завдяки єдності та вашій підтримці. Я вдячний усім, хто працює разом із нами заради швидшого та справедливого завершення цієї війни», – резюмував Президент.