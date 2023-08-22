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Зустрічі Президента в День Державного прапора України та в межах ІІІ саміту Кримської платформи
Зустрічі Президента в День Державного прапора України та в межах ІІІ саміту Кримської платформи

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Президент зустрівся з Головою і членом Президії Боснії і Герцеговини 

23 серпня 2023 року - 14:41

Президент зустрівся з Головою і членом Президії Боснії і Герцеговини 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшичем і членом Президії цієї держави Денісом Бечіровичем, які прибули з візитом у нашу країну для участі в третьому саміті міжнародної Кримської платформи.

Глава держави подякував співрозмовникам за надання їхньою країною фінансової підтримки Україні в умовах повномасштабної російської агресії. Володимир Зеленський також відзначив важливість приєднання Боснії і Герцеговини до санкційної політики ЄС проти Росії.

«Дякую вам за візит до України в День Державного прапора, для нас це велика честь. Також хочу подякувати за підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності, за підтримку та участь у саміті міжнародної Кримської платформи», – сказав Президент.

Володимир Зеленський висловив подяку Боснії і Герцеговині за підтримку резолюцій щодо територіальної цілісності й суверенітету України, зокрема в межах ООН.

Глава держави обговорив із Головою і членом Президії Боснії і Герцеговини подальші перспективи щодо посилення взаємодії між двома країнами, наголосивши, що Україну та Боснію і Герцеговину об’єднує спільна мета – членство у Європейському Союзі.

Президент також висловив сподівання, що Боснія і Герцеговина знайде можливість приєднатися до практичної реалізації Української формули миру.

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Зустрічі Президента в День Державного прапора України та в межах ІІІ саміту Кримської платформи

23 серпня 2023 року - 11:32
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