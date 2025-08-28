Президент зустрівся з лідером фракції альянсу зелених і лейбористів у Палаті представників Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівником фракції альянсу двох партій – зелених і лейбористів – у Палаті представників Генеральних штатів Нідерландів Франсом Тіммермансом.

Глава держави подякував Нідерландам за вагому підтримку України та українських родин від самого початку повномасштабного російського вторгнення й за впевненість у тому, що наша країна може розраховувати на подальшу допомогу.

«Дякую за ваші резолюції в парламенті, які допомагають посилити армію, людей, енергетику, а також багато іншого», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив важливість створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України та подякував за проведення цьогорічного саміту НАТО, який приніс важливий результат для нашої держави. Зокрема, ішлося про нову натовську програму PURL, у межах якої Нідерланди виділили 500 млн дол. на закупівлю американської зброї.

«Ми зараз бачимо, як програма PURL через НАТО дає можливість купувати американську зброю і як це працює. Це дуже добре, що Нідерланди стали першою країною, яка використала програму PURL, і ми отримали цю зброю», – зауважив Глава держави.

Під час зустрічі обговорили посилення української протиповітряної оборони, фінансування внутрішнього виробництва зброї, зокрема збільшення інвестицій у виготовлення дронів, і продовження підтримки.

«За два місяці в Нідерландах відбудуться вибори. Багато речей – невизначені. Але в одному ми впевнені: підтримка України не зміниться. Єдине, що може статися, – ця підтримка зросте», – наголосив Франс Тіммерманс.

Окрема увага – дипломатичним зусиллям і напрацюванню гарантій безпеки для України. Президент зазначив, що цього тижня радники з питань національної безпеки працюють над фіналізацією безпекової архітектури.

Керівник фракції переконаний, що однією з таких гарантій безпеки має стати членство України у Євросоюзі. Він зауважив, що докладатиме всіх можливих зусиль для прискорення вступу України до Європейського Союзу. Нідерланди готові допомогти з необхідною експертизою.

«Вірю в те, що нам треба працювати над енергетичним союзом. Я думаю, що Євросоюз повинен мати енергетичний союз, і не має сенсу, щоб Україна не була членом такого союзу. Я думаю, що є всі можливості, щоб Україна могла стати членом енергетичного союзу навіть до того, як вона стане членом Європейського Союзу», – зазначив Франс Тіммерманс.