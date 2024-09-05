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Президент зустрівся з лідером нідерландської Партії свободи Гертом Вілдерсом

7 вересня 2024 року - 13:15

Президент зустрівся з лідером нідерландської Партії свободи Гертом Вілдерсом

У межах форуму «Амброзетті» в Італії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Партії свободи, членом Палати представників Нідерландів Гертом Вілдерсом.

Володимир Зеленський подякував Нідерландам та всьому нідерландському народу за комплексну підтримку України: оборонну, фінансову та гуманітарну.

«Дуже вдячні за ту допомогу та тепле ставлення, які отримали наші вимушені переселенці в Нідерландах від початку повномасштабної війни. Дякуємо за всю надану підтримку. У нас дуже гарні відносини з вашою країною», – сказав Глава держави.

Зокрема, Президент відзначив вагомий внесок Нідерландів у посилення української протиповітряної оборони.

Глава держави поінформував про безпекову ситуацію в Україні та виклики, з якими стикається країна під час протистояння повномасштабній російській агресії.

Володимир Зеленський також розповів про зусилля України з відновлення справедливого й тривалого миру. Зокрема, ішлося про процес імплементації Формули миру за результатами першого, інавгураційного Саміту миру та підготовку до другого Саміту.

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