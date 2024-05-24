Президент зустрівся з маршалком Сенату Республіки Польща

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сенату Республіки Польща Малгожатою Кідавою-Блонською.

Глава держави подякував за військову та фінансову допомогу з перших днів повномасштабного російського вторгнення та відзначив важливість резолюцій Сенату Польщі на підтримку України.

«Дуже важливо, що ваше суспільство з теплом ставиться до України та українців з перших днів, коли нам була потрібна допомога. Ми розраховуємо на вашу підтримку. Ми захищаємо демократію та свободу також і для Польщі – нашого сусіда. Я впевнений, що ми переможемо, і вважаю, що це буде нашою спільною перемогою», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави та маршалок Сенату Польщі наголосили на важливості подальшого динамічного розвитку діалогу між парламентами обох країн.

Президент розповів про ситуацію на Харківщині та постійні обстріли ракетами, дронами й авіабомбами з боку держави-агресорки РФ. Обговорили співпрацю з Польщею для зміцнення системи ППО на території України.

Окрему увагу приділили підготовці інавгураційного Саміту миру у Швейцарії та двосторонній безпековій угоді в межах Вільнюської декларації G7.

Також обмінялися думками щодо початку переговорів між Україною та Євросоюзом, зокрема щодо важливості майбутнього польського головування для реалізації пріоритетів України на шляху до ЄС.